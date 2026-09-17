García vuelve a negar el colapso en Ceuta

Ceuta, 17 de septiembre de 2026. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a negar una vez más la existencia de un colapso sanitario en Ceuta al asegurar que "están ingresando 2,5 pacientes al día más que el año pasado" por estas fechas, algo que -ha insistido- "no es una imagen de colapso". "¿Sabéis dónde hay datos de imagen y de colapso?, en el Hospital de la Paz de Madrid", ha indicado, al tiempo que ha expuesto que en el centro capitalino hay "gente esperando en los pasillos, pacientes que no están atendidos, pacientes que no pueden ser ingresados". "Eso no ha ocurrido en el Hospital de Ceuta", ha explicado este jueves en su segunda visita a la ciudad autónoma. (Fuente: RTVCE)