Garriga (Vox) cree que la cumbre educativa no servirá de nada: "Es una auténtica tomadura de pe

Barcelona, 22 de septiembre de 2026. El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha vaticinado que la cumbre educativa que se celebrará este viernes en el Palau de la Generalitat no servirá de nada: "Es una auténtica tomadura de pelo". "En esta reunión se tratará de aires acondicionados y de la IA, de tontería y chorradas que no son esenciales. Lo que sí es esencial es la presencia masiva de extranjeros en las aulas catalanas", ha subrayado este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana. (Fuente: Parlament Catalunya)