Gavira destaca el impacto de las Superbikes en Jerez y su capacidad para atraer turismo

Jerez de la Frontera (Cádiz), 18 de octubre de 2026. El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha asistido este domingo a la última prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes 2026, que se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde ha destacado el papel de los grandes acontecimientos deportivos como "motor de actividad económica, generación de empleo y promoción turística".