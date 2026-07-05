Gavira garantiza que Moreno tendrá en Vox un "socio leal": "Somos un partido fiable"

Sevilla, 5 de julio de 2026. En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de la XIII legislatura, Gavira ha manifestado que Andalucía comienza una "nueva época en la que va a tener el Gobierno con más apoyo de la historia", ya que está respaldado por los 53 diputados de PP-A y los 15 de Vox, lo que suma 68. "Somos dos partidos diferentes pero sí tenemos el objetivo de mejorar la vida de los andaluces", ha indicado Gavira.