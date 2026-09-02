Gavira (Vox) acusa a Marruecos de la "invasión" de Ceuta

Sevilla, 2 de septiembre de 2026. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Asuntos Locales, Manuel Gavira, ha señalado al Reino de Marruecos como "culpable" de la crisis migratoria sufrida por los ceutíes, que ha calificado de "invasión", y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su Ejecutivo de ser "corruptos" y "traidores". Además, ha reclamado al Gobierno y a la Unión Europea (UE) que suspendan "cualquier acuerdo que tengamos con Marruecos".