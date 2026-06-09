La Generalitat impulsa la simplificación administrativa para acelerar los proyectos energéticos

Valencia, 9 de junio de 2026. Menos burocracia y más agilidad para los proyectos energéticos. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha avanzado que esta misma semana el Consell pondrá en marcha un nuevo sistema de simplificación administrativa. La medida permitirá que las Entidades Colaboradoras de Certificación evalúen la documentación de instalaciones eléctricas que no requieran evaluación ambiental ni declaración de utilidad pública, además de agilizar la tramitación de proyectos de energías renovables mediante un procedimiento informático específico.