Geóloga descarta que los terremotos de México y Venezuela guarden relación con el de Colombia

Madrid, 11 de agosto de 2026. La vocal en la Junta de Gobierno del Colegio de Geólogos, Itziar Delgado, ha descartado que los recientes terremotos de magnitud alta registrados en México y Venezuela guarden relación con el sismo colombiano, indicando que "estaban asociadas a una zona distinta y no tienen por qué estar relacionados" y ha subrayado que "es una zona muy activa todo el Pacífico, por distintas placas, por fallas y también hay volcanes en otras zonas". Además, ha asegurado que la actividad sísmica registrada en Colombia es "relativamente normal" en una zona caracterizada por una intensa actividad tectónica, ya que "estamos en el Cinturón de Fuego, donde se produce muchísima actividad, tanto sísmica como de volcanes", y ha explicado que "en la zona de Colombia subduce la placa de Nazca bajo la de Sudamérica".