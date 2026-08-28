Gobierno amplía a 44,5 millones la ayuda de emergencia para la respuesta humanitaria en Ceuta

Madrid, 28 de agosto de 2026. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en Ceuta. "Hemos propuesto una ampliación de crédito que eleva el importe máximo hasta los 44,51 millones de euros. Dicha ampliación responde a la necesidad de reforzar esa capacidad de respuesta de la Administración ante la situación extraordinaria en la ciudad autónoma de Ceuta", ha asegurado Saiz. (Fuente: Congreso)