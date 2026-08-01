El Gobierno anuncia refuerzos policiales en la frontera con Melilla, que se reabre

Melilla, 1 de agosto de 2026. La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha subrayado que la reapertura progresiva de la frontera en ambos sentidos con Marruecos adoptada este sábado tras casi dos días cerrada para contener las avalanchas se ha realizado "después de que la presión migratoria haya disminuido durante las últimas horas", una decisión adoptada, según ha explicado, "bajo criterios de seguridad y en coordinación permanente con las autoridades marroquíes". (Fuente: Delegación del Gobierno Melilla)