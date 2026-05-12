Gobierno aprueba 1.170 millones para programas de lectura y Matemáticas, entre otros

Madrid, 12 de mayo de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la distribución y los criterios de reparto de cuatro programas educativos de cooperación territorial y uno de Formación Profesional para personas trabajadoras por un valor de más de 1.170 millones de euros. Se trata del Programa de refuerzo de la Competencia Lectora, Programa de refuerzo de la Competencia Matemática, Programa de Educación Inclusiva, Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+); y Formación Profesional para personas trabajadoras en el ejercicio 2026. (Fuente: La Moncloa)