El Gobierno aprueba el Estatuto del Artista y deja atrás una "vieja" ley de ordenanzas

Madrid, 21 de julio de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto que regula la relación laboral especial de los artistas de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como del personal técnico y auxiliar, una norma que persigue modernizar el marco laboral del sector e incorporar nuevas medidas de protección frente al acoso, regula por primera vez de forma detallada el trabajo de los menores de 16 años y pretende reforzar los derechos en materia de propiedad intelectual y transparencia retributiva. (Fuente: La Moncloa)