Publicado 20/10/2026 14:39:14 +02:00CET

El Gobierno aprueba nuevas mejoras sociales y ayudas para vivienda a un mes de las elecciones

Madrid, 20 de octubre de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que introduce mejoras sociales para colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género, viudos de parejas de hecho y padres con hijos gravemente enfermos. Asimismo, el Ministerio de Vivienda ha dado luz verde a 180 millones de euros en subvenciones para comunidades con zonas residenciales tensionadas y a ayudas directas para construir alojamientos universitarios, unas medidas clave que surgen a poco más de un mes de las próximas elecciones generales. (Fuente: La Moncloa/Europa Press)