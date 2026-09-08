El Gobierno asegura que trabaja para "revertir" los resultados de España en PISA

Madrid, 8 de septiembre de 2026. El Gobierno ha asegurado que está trabajando para "revertir" los resultados de España en el Informe PISA 2025 publicado este martes por la OCDE. "No es un resultado que nos gusta y el Gobierno de España lleva tiempo trabajando en revertir este resultado a través de diferentes programas de cooperación, porque, indudablemente, esta cuestión también, como otras, pasa por la cooperación entre administraciones", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Fuente: La Moncloa)