El Gobierno canario confirma la muerte de Isabel Jara, la delegada del Gobierno en Venezuela

Canarias, 26 de junio de 2026. El Gobierno de Canarias ha confirmado este mediodía el fallecimiento de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, que se encontraba desaparecida en las últimas horas a consecuencia del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que ha sacudido a Venezuela recientemente. Así lo ha informado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, al término del Consejo de Gobierno extraordinario que ha tenido lugar este viernes en Tenerife para analizar lo acontecido en Venezuela. (Fuente: Presicanarias)