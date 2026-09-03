Gobierno de Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional

Ceuta, 3 de septiembre de 2026. El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional para investigar los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma a través de la frontera del Tarajal. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.