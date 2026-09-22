El Gobierno confirma que Sánchez no asistirá a la cena organizada por Trump

Madrid, 22 de septiembre de 2026. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no asistirá a una cena prevista organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea de la ONU, pero ha aclarado que ello se debe a que "la invitación llegó hace escasas fechas cuando ya estaba todo el viaje preparado", algo que ha ocurrido también en otras ocasiones, recordando que "hasta el año pasado tampoco se acudió a esa cena". (Fuente: La Moncloa)