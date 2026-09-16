El Gobierno critica que Vox gestione las unidades de valoración de violencia de género

Sevilla, 16 de septiembre de 2026. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tachado de "sinsentido" que Vox tenga las competencias sobre las unidades de valoración forense, que son las que valoran el riesgo de que una mujer sea víctima de violencia de género. "Me parece un sinsentido que una competencia como las unidades de valoración forense se deje en manos de un partido negacionista. Es incoherente de raíz, no se sostiene", ha remarcado la ministra en una atención a medios con motivo de la reunión del comité de crisis del Ministerio en Sevilla para analizar los datos de mujeres asesinadas a manos de sus maridos, parejas o ex parejas, especialmente en Andalucía, con 10 mujeres asesinadas en lo que va de año, seis de ellas en Málaga.