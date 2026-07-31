El Gobierno y los distintos partidos políticos reaccionan a la crisis migratoria en Ceuta

Ceuta, 31 de julio de 2026. Ante la llegada de decenas de miles de inmigrantes a Ceuta, desde el Gobierno apuntan a las mafias. El presidente del PP ha acusado al Gobierno de improvisar con la instalación de boyas en Ceuta. El PP pide que se depuren responsabilidades políticas dentro del Ejecutivo, ha proclamado que las gestiones diplomáticas con Marruecos no dan sus frutos y ha acusado a Pedro Sánchez de llegar "tarde a las crisis". (Fuente: Europa Press / Interior / PP / Popular TV / X) El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.