Gobierno emitirá una predicción del tiempo para el eclipse: "Es un día para que no haya nubes"

Madrid, 4 de agosto de 2026. El Gobierno, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), emitirá una predicción meteorológica especial para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. "Estadísticamente es un día apropiado para que no haya nubes, pero a partir del 7 de agosto la Agencia Estatal de Meteorología va a lanzar un boletín diario con la precisión del tiempo y de humedad y de riesgos para incendios", ha señalado en una entrevista a Europa Press el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, Juan Cruz Cigudosa.