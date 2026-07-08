Gobierno envía a CCAA la documentación para pagar primeros 800 millones del Plan de Vivienda

Almagro, 8 de julio de 2026. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el departamento que dirige ya ha remitido a las comunidades autónomas la documentación necesaria para efectuar el pago de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que asciende a 800 millones de euros. Así lo ha anunciado ante los medios durante una visita a Almagro (Ciudad Real), que estos días celebra la 50 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, según ha trasladado el Ministerio de Vivienda por nota de prensa.