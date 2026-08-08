El Gobierno de España restablece los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

Madrid, 8 de agosto de 2026. El Gobierno ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia tras la negativa del Gobierno de Giorgia Meloni de retirar la suspensión a España del acuerdo Schengen. Según han informado fuentes gubernamentales, esta medida ha sido adoptada por "la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino". (Fuente: Europa Press / La Moncloa / EBS / Giorgia Meloni)