Gobierno estudia nuevas medidas para compensar la subida del gasóleo agrícola y pesquero

Madrid, 16 de septiembre de 2026. El Gobierno se encuentra "reflexionando" sobre la adopción de nuevas medidas de apoyo dirigidas al sector agrario y pesquero para mitigar el impacto del encarecimiento del gasóleo, acentuado por la inestabilidad en rutas comerciales clave como el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz. Así lo ha anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas en la rueda de prensa previa a la celebración de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios.