Gobierno habilita frecuencias adicionales para emergencias que podrán ser usadas en toda España

Navalcarnero, 29 de julio de 2026. El Gobierno ha habilitado una serie de frecuencias adicionales para ser utilizadas en las redes de Radio Móvil Privadas (PMR, similares a los tradicionales 'walkie-talkie') sin necesidad de solicitar autorización a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, con el objetivo de facilitar las comunicaciones por radio de los servicios de emergencias de todo el país cuando, en situaciones excepcionales, tengan que actuar fuera de la comunidad autónoma a la que pertenezcan. (Fuente: psoe madrid)