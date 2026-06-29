Gobierno impulsa paquete de medidas sobre vivienda, que eleva al 21% el IVA de pisos turísticos

Madrid, 29 de junio de 2026. El Consejo de Ministros ha acordado aprobar durante el mes de julio un paquetes medidas que dé lugar a un "gran acuerdo" en el Congreso de los Diputados para abordar el problema de acceso a la vivienda, que incluye elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos. Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se trata de un "texto ambicioso y transversal" que busca abordar el problema del acceso a la vivienda "de forma integral". (Fuente: La Moncloa)