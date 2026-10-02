Gobierno mantendrá la votación a decretos de vivienda y Junts presentará una propuesta propia

Madrid, 2 de octubre de 2026. El Pleno del Congreso votará este viernes los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros, después de que Junts anunciara su rechazo a ambas iniciativas y reclamara al Gobierno su retirada algo que el Gobierno ha rechazado tajantemente decidiendo mantener ambas votaciones. Por su pate, Junts presentará al PSOE una propuesta propia sobre vivienda este viernes, que aseguran que ya está preparada, para que sirva de punto de partida. (Fuente: Moncloa/Congreso/Europa Press)