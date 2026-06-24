Gobierno propone ratios en Infantil: 4 niños hasta 1 año, 6 entre 1 y 2 años y 8 entre 2 y 3

Madrid, 24 de junio de 2026. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha propuesto a los sindicatos una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años. Estas ratios, según la propuesta del Ministerio, serán de aplicación desde el curso escolar 2027/2028 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y para su aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero del primer ciclo, siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029/2030.