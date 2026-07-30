El Gobierno reforzará con el Ejército a la Guardia Civil para mantener la seguridad en Ceuta

Ceuta, 30 de julio de 2026. El Gobierno va a movilizar a las Fuerzas Armadas con el objetivo de apoyar y reforzar a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta. Según han informado fuentes de Moncloa, los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo al instituto armado, responsable de la vigilancia de la frontera. Este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria que ha dejado ya al menos diez cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Europa Press / Moncloa / EBS / X / Interior)