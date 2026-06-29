El Gobierno replica a Generalitat que los datos de obras tras dana “no atienden a la realidad"

Valencia, 29 de junio de 2026. La comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zulima Pérez, ha incidido en que los datos de ejecución de obras tras la dana que emite la Generalitat Valenciana "no atienden a la realidad": El plan de la Confederación son 1.300 millones de euros y ya se ha ejecutado 220 millones de euros de proyectos ejecutados". Pérez ha destacado que los niveles de ejecución son más elevados respecto a lo que dicen otras administraciones.