El Gobierno vasco concede el tercer grado a Henri Parot y Covite lo tacha de "fraudulento"

Madrid, 9 de septiembre de 2026. El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA y condenado por el asesinato de 39 personas. Parot, miembro del comando Argala, participó en atentados como el de la casa cuartel de Zaragoza, en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, entre ellas cinco niños. El terrorista se encontraba en régimen de semilibertad desde julio del año pasado, tras la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Ahora, Covite denuncia la decisión y califica el tercer grado de "fraudulento". El colectivo de víctimas asegura que Parot no ha mostrado un arrepentimiento sincero ni ha roto de forma clara y verificable con ETA. (Fuente: Europa Press, Gobierno Vasco, Cedidas)