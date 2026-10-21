Gobierno Vasco garantizará calificación permanente como VPO de las 510 viviendas de Benta Berri

Vitoria, 21 de octubre de 2026. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana y Testa Residencial Socimi (Testa) han alcanzado un principio de acuerdo para la eventual compra, por parte del Gobierno Vasco, de la totalidad del derecho de superficie sobre las 510 viviendas de protección pública del barrio donostiarra de Benta Berri. Así, el Ejecutivo garantizará la calificación permanente como VPO de estas viviendas, cuyo régimen de protección actual vence en noviembre de 2028, y los inquilinos continuarán en ellas en régimen de alquiler. (Fuente: Irekia)