Gobierno Vasco pide a EHU ampliar provisionalmente plazas para no perjudicar a alumnos de PAU

Vitoria, 30 de junio de 2026. La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha planteado que la universidad pública vasca, EHU, amplíe provisionalmente las plazas universitarias para que ningún alumno salga "perjudicado", después de los autos de cinco juzgados de lo Contencioso-administrativo de Bilbao que ordenan a la entidad universitaria que no tenga en cuenta o queden en suspenso, de forma cautelar, los ceros con los que fueron evaluados varias decenas de estudiantes en el examen de Euskera y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). (Fuente: Irekia)