El Gobierno de Venezuela restringe el acceso a La Guaira para facilitar labores de emergencia

Madrid, 27 de junio de 2026. El Gobierno de Venezuela ha anunciado este sábado que restringe el acceso al estado costero de La Guaira, el más afectado tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan 920 fallecidos y 3.360 heridos. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado que el acceso al estado afectado por los recientes seísmos estará restringido y sujeto a un registro previo obligatorio gestionado por el Gobierno central de Caracas. (Fuente: DPA / White House / VTV / Ministerio para la Comunicación de Venezuela)