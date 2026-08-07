González Byass afronta con "optimismo" su vendimia "más temprana" y con calidad excepcional

Jerez de la Frontera (Cádiz), 7 de agosto de 2026. González Byass, con unas 400 hectáreas de viñedo, es una de las bodegas que ya ha iniciado su campaña de recogida de uva. Manuel Delgado, responsable técnico de viñas de esta empresa, ha señalado a Europa Press que afrontan "con optimismo" esta nueva vendimia, "la más temprana" de su historia. Durante todo el año, ha explicado Delgado, la viña ha llevado "una semana de adelanto" respecto a otras campañas, y las lluvias que cayeron en invierno "le han venido fantásticamente bien" teniendo en cuenta que la primavera "ha sido corta de agua". Así, este agua se ha traducido en kilos y calidad de uva, que este año, además, presenta una sanidad "excepcional".