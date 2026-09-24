Good Move From Europe anima a jóvenes a combatir el sedentarismo con deporte y alimentación

Madrid, 24 de septiembre de 2026. El Consejo Superior de Deportes ha acogido el acto oficial de lanzamiento de la Semana Europea del Deporte 2026, una iniciativa que busca promover la actividad física y combatir el sedentarismo. En este marco ha participado "Good Move From Europe", campaña impulsada en España por AILIMPO, la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, que durante los últimos tres años ha acercado a los jóvenes un mensaje claro: llevar una vida más activa y saludable puede empezar con pequeños gestos cotidianos. La campaña, cofinanciada por la Unión Europea, se dirige especialmente a jóvenes de 18 a 34 años y combina actividad física, alimentación equilibrada y divulgación para promover hábitos más saludables. Durante su recorrido en España, Good Move From Europe ha estado presente en eventos deportivos, contenidos digitales, acciones con embajadores y en redes sociales. También ha contado con un vídeo de campaña que resume su mensaje principal: moverse más, comer mejor y cuidarse no exige grandes cambios, sino decisiones sencillas que pueden repetirse cada día. Desde la campaña recuerdan que alimentación y actividad física son dos aliados dentro de un mismo estilo de vida. Por eso, Good Move From Europe ha apostado por mensajes sencillos, positivos y realistas, evitando culpabilizar a los jóvenes y animándoles a empezar poco a poco. En este camino, los deportistas embajadores han ayudado a trasladar el mensaje desde la experiencia: no hace falta ser atleta profesional para comenzar a moverse, sino encontrar una actividad accesible y mantenerla en el tiempo. Con motivo de la Semana Europea del Deporte, Good Move From Europe pone así en valor tres años de campaña en España y refuerza una idea central: combatir el sedentarismo y mejorar los hábitos no empieza con grandes cambios, sino con pequeños pasos. Moverse más, comer mejor y cuidarse puede ser el primer movimiento hacia una vida más saludable. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)