Gran éxito el ensayo de la UPV con un sistema de refuerzo para evitar el derrumbe de edificios

Valencia, 20 de julio de 2026. El investigador y profesor de la UPV, Manuel Buitrago, hablaba de las dos fases del ensayo, una en el que "el edificio tiene un refuerzo en la planta cubierta, se colapsa un pilar en la planta baja y el edificio se queda de pie; y la segunda fase, el edificio sin el refuerzo, se colapsa de nuevo el pilar, y el edificio se derrumba", para demostrar la "viabilidad" de la viga estructural. La profesora de la UPV, Lisbel Rueda, señalaba que el objetivo es "extraer datos para validar los modelos numéricos que se hacen" a partir del ensayo y así asegurarse que el edificio no falle. El estudiante de doctorado de la Ingeniería de la construcción de la UPV, Juan Sebastián Fontalvo, aseguraba que el ensayo ha sido un "éxito", porque se ha derrumbado al instante el edificio: "La viga de refuerzo de la primera fase funcionó porque no colapsó, ahora sin la viga estructural se ha derrumbado".