Gran éxito de las puertas abiertas del Teatro Real para descubrir su compleja estructura

Madrid, 12 de julio de 2026. El centro de Madrid ha vuelto a convertirse estos días en un gran escenario al aire libre. Con motivo de la undécima Semana de la Ópera, el Teatro Real ha organizado una serie de eventos en los que los visitantes han podido disfrutar de la ópera al aire libre en la Plaza de Isabel II. Sin embargo, la programación no termina en este espacio. Este domingo, el público ha podido disfrutar de una Jornada de Puertas Abiertas, donde han recorrido gratuitamente algunos de los espacios más emblemáticos del Teatro Real.