El Gran Premio de Jerez se desarrolla con normalidad y registra 115 incidencias

Jerez de la Frontera (Cádiz), 25 de abril de 2026. La primera jornada del operativo de emergencias desplegado para garantizar la seguridad del Gran Premio de Motociclismo de España, celebrado en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, ha transcurrido con "normalidad" y conforme a lo previsto en el plan establecido. En total, se han atendido 115 incidencias, una cifra ligeramente superior a la del año pasado, con un incremento del 4,5%, según ha señalado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.