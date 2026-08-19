Granada y su área metropolitana continúan sumidas en la incertidumbre por la oleada de seísmos

Granada, 19 de agosto de 2026. La ciudad de Granada continúa sumida en la incertidumbre tras una nueva madrugada en la que se han sucedido los seísmos en la ciudad nazarí, manteniendo el vilo a todos sus ciudadanos. Según los datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional, hasta seis terremotos de diversa intensidad se han sucedido en Granada y su área metropolitana durante la pasada noche. Unos temblores que son la continuación del seísmo de 4,8 en la escala Richter que tuvo lugar el pasado martes. (Fuente: Europa Press / Redes Sociales)