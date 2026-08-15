Granada registra 445 incidencias tras el seísmo, con atención a edificios sin daño estructural

Granada, 15 de agosto de 2026. El Ayuntamiento de la ciudad Granada ha atendido hasta 445 incidencias, tras el seísmo de magnitud 5 con epicentro en el municipio de Alhendín que en la madrugada de este sábado ha sacudido especialmente a la capital y a su área metropolitana. La revisión del estado de los edificios es una de las prioridades de la acción del Consistorio, especialmente en el distrito Zaidín donde se siguen evaluando, si bien en principio ningún inmueble parece haber sufrido daños estructurales.