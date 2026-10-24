Greenpeace advierte de que el cambio climático intensifica fenómenos extremos como las danas

Madrid, 24 de octubre de 2026. La dana Adam ha dejado seis fallecidos y cientos de personas afectadas. Greenpeace ha relacionado estas últimas danas con el cambio climático, que "provoca y acelera" que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes. En declaraciones a Europa Press Televisión, José Luis García Ortega, responsable del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace, ha explicado que estamos viviendo "la punta del iceberg" de lo que está por venir si no "atendemos a las causas".