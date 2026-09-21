Grupo UAX impulsa el talento desde la FP hasta los posgrados universitarios

Madrid, 21 de septiembre de 2026. El Grupo UAX arranca un nuevo curso con más de 39.000 estudiantes nacionales e internacionales. Un año en el que continuará evolucionando su modelo educativo práctico y centrado en la formación de perfiles híbridos. A través de la Universidad Alfonso X el Sabio, XTART FP, The Valley y MIR Asturias, el grupo acompaña a sus estudiantes en todas las etapas de su desarrollo profesional. El grupo educativo refuerza su apuesta por la empleabilidad alcanzando las 200 titulaciones, una oferta actualizada año a año en colaboración con empresas, para alinearla con las necesidades de talento de cada sector. Tras inaugurar una universidad en Málaga el año pasado, el Grupo UAX abre este curso el Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias en Oviedo. Además, amplía la presencia de MIR Asturias en Andalucía y Aragón y continúa impulsando su comunidad internacional con la formación online como palanca de crecimiento.