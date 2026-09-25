GTA Ingeniería y Medio Ambiente gana el Premio Pyme del Año en Huelva

Sevilla, 25 de septiembre de 2026. Más de 20 años enfocados en la ingeniería, la innovación y la sostenibilidad. GTA Ingeniería y Medio Ambiente se ha convertido en la Pyme del Año 2026 en Huelva, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander. Con más de 40 trabajadores, sede central en Huelva y oficinas en Sevilla, Badajoz y Castilla La Mancha, en esta pyme tienen muy claro que la innovación tecnológica y el mercado internacional son dos de sus pilares fundamentales. Más de 900 proyectos, 300 clientes y una fuerte presencia internacional, han hecho de GTA todo un referente que además ha sabido rodearse de socios financieros fiables Economía circular, servicios medioambientales, asistencia técnica o consultoría son tan solo algunos de los pilares de esta pyme onubense, que busca, cómo mínimo, seguir otros 20 años más creciendo e innovando.