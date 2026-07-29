Guardiola celebra la "misión cumplida" de los Presupuestos para que Extremadura "siga avanzando

Mérida, 29 de julio de 2026. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha valorado este miércoles la "misión cumplida" que supone la aprobación de los Presupuestos de Extremadura para 2026, que van a posibilitar que la región "siga avanzando". "Para nosotros es un día importantísimo porque es misión cumplida, yo creo que el objetivo está conseguido", ha resaltado María Guardiola en declaraciones a los medios de comunicación en la noche de este miércoles, tras aprobar los presupuestos de Extremadura en la Asamblea con los votos del PP y Vox.