Guardiola: "La Champions destroza proyectos, espero que este no sea el caso del FC Barcelona"

Barcelona, 6 de junio de 2026. Pep Guardiola ha sido protagonista este sábado de la inauguración de su propia pista de futbol Cruyff Court en el colegio La Salle de Manresa (Barcelona). Al terminar el acto, el extécnico del FC Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, ha atendido a los medios. Guardiola ha declarado que quiere tomarse un descanso. "Quiero instalarme un tiempo aquí, en Catalunya, y ya veremos que haremos. Ni yo mismo lo sé". También ha sido preguntado sobre por qué el Barça lleva tanto tiempo sin ganar la Champions. Guardiola ha asegurado que "la Champions destroza proyectos" y ha añadido que espera que eso no pase en el actual Barcelona".