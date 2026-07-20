Guardiola destaca la contribución de Pedro Porro a la "segunda estrella" de España

Cáceres, 20 de julio de 2026. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado este lunes la contribución del futbolista extremeño Pedro Porro a la "segunda estrella" de la Selección Española, al ganar del Mundial de Fútbol 2026 tras su victoria frente a Argentina. Un actuación que supone "un orgullo para todos", por lo que ha considerado "qué mejor manera" de realizar ese reconocimiento a Pedro Porro que entregándole la Medalla de Extremadura 2026, tal y como anunció la propia Guardiola en la noche de este pasado domingo tras ganar la final del Mundial.