Una guía ayuda a prevenir la falta de adherencia terapéutica en cáncer de mama

Madrid, 1 de julio de 2026. Hasta un 33% de las pacientes con cáncer de mama abandona o no sigue correctamente el tratamiento endocrino tras haber recibido cirugía, radioterapia o quimioterapia. Por este motivo, se ha creado una guía con señales de alerta para ayudar a las mujeres con cáncer de mama y a su entorno a identificar los principales factores que pueden percibir ante la falta de continuidad del tratamiento. El documento ha sido desarrollado por Lilly, en colaboración con la psico-oncóloga Marta de la Fuente, la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y avalado por sociedades científicas y grupos de investigación de oncología. Además, forma parte del movimiento Entre Ellas y se enmarca en el proyecto CaMBIOAT como una de sus soluciones propuestas. La falta de continuidad del tratamiento puede verse comprometida por diversos factores físicos, sociales y emocionales. Además de ayudar a la paciente y a su entorno, la guía ayuda a identificar las principales señales que dificultan la adherencia terapéutica y ofrece recomendaciones para mejorar su continuidad. Contar con recursos adecuados que acompañen a las pacientes en este momento de su vida es esencial para ayudarles a mantener un correcto seguimiento de su tratamiento.