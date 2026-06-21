Guillermo García: "Toda la ciudad se encuentra en estado de consternación ante estas pérdidas"

Barcelona, 21 de junio de 2026. El Ayuntamiento de Tarragona ha realizado hoy domingo un minuto de silencio por la muerte de 3 menores en un accidente en la playa de l'Arrabassada este viernes. Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas de este viernes en una zona rocosa de la playa, donde seis menores se vieron afectados por la corriente y tres lograron salir, pero otros tres tuvieron dificultades y fueron rescatados por los equipos de emergencia. Uno de los menores murió en la zona, mientras que los otros dos ingresaron críticos en el hospital, donde finalmente han fallecido. En declaraciones a los medios el regidor de Medio Ambiente, Espacio Público y Juventud del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha declarado que "toda la ciudad se encuentra consternada ante estas pérdidas".