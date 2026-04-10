Guitarricadelafuente en Madrid y Nathy Peluso en Barcelona revelan el CUPRA Raval en concierto

Madrid, 10 de abril de 2026. La voz cautivadora de Guitarricadelafuente en Madrid El estilo inconfundible de Nathy Peluso en Barcelona Cientos de fans han sido testigos de actuaciones exclusivas en ubicaciones emblemáticas de ambas ciudades, con dos de los grandes artistas del momento, como telón de fondo de la presentación mundial del nuevo coche eléctrico urbano CUPRA Raval. En Madrid, la Puerta del Sol se rindió a la música del artista, que llenó el espacio con su voz. En Barcelona, la Plaza de Catalunya vibró con la energía de la cantante. Ambos interpretaron algunos de sus éxitos más conocidos, además de un tema inédito, ante la atenta mirada del público. Rostros conocidos no han querido perderse esta unión de CUPRA con las escenas culturales, donde la música y la movilidad eléctrica se han unido para celebrar el lanzamiento del nuevo modelo urbano eléctrico de CUPRA, fabricado 100 % en España. Un broche de oro para recordar, donde la música y la emoción se vivieron en directo.