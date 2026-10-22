Hallan en fosas de Cáceres cuatro cuerpos de la represión franquista con signos de violencia

Cáceres, 22 de octubre de 2026. La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha localizado los primeros cuatro cuerpos de víctimas de la represión franquista en el cementerio de Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres. Los hallazgos se han producido en la zona conocida como 'el Limbo', dentro del 'Cuartel 4', donde consta el entierro de 153 personas de las cerca de 300 inscritas en todo el recinto. La antropóloga forense y responsable del proyecto, María Fortuna, ha confirmado el hallazgo de estos primeros restos. "Podemos constatar que comprenden enterramientos irregulares, con posiciones forzadas, donde también documentamos lesiones perimortem relacionadas con el paso por proyectil de arma de fuego propios de algún contexto violento", ha detallado.