Hallan en fosas del Cementerio de Cáceres los primeros restos de la represión franquista

Cáceres, 22 de octubre de 2026. Imágenes de los trabajos desarrollados por el equipo del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en las tareas de exhumación de fosas con restos de las primeras víctimas de la represión franquista en el cementerio de Nuestra Señora de la Montaña, en Cáceres. La intervención se centra en el denominado Cuartel 4 del antiguo Limbo, donde está prevista la localización de al menos ocho filas de fosas en las que yacen los restos de 153 víctimas de la represión franquista en la capital cacereña.